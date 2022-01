O avançado chinês Guo Tianyu é reforço do Vizela até ao final da presente temporada.

O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo Shandong Taishan, emblema onde alinhava o futebolista de 22 anos.

No clube da Super Liga chinesa, disputou 47 partidas e apontou 15 golos. As últimas duas temporadas demonstraram a veia goleadora do atacante e, em 2021, foi uma das figuras que levou o Shandong Taishan à conquista do título, juntamente com o português Pedro Delgado.

Note-se ainda que esta é a segunda passagem de Guo por Portugal, depois de em 2014/15 ter representado o Oriental Dragon.