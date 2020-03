O treinador português Vítor Pereira e os jogadores do Shanghai SIPG doaram 30 mil toucas cirúrgicas e 20 mil máscaras faciais à maior cidade chinesa, Xangai. A informação foi confirmada pelo Maisfutebol.

Numa altura em que este tipo de material está esgotado na maior parte do país, o treinador português, juntamente com os seus atletas e com o conhecimento do clube, adquiriu milhares de equipamentos médicos fora da China.



Os equipamentos deverão chegar ao país nos próximos dias.

Recorde-se que o campeonato chinês está suspenso por tempo indeterminado.

Two hospitals in Shanghai received 30, 000 surgical caps & 20, 000 medical face masks donated by Vitor Pereira. The head coach of Shanghai SIPG purchased the medical supplies from overseas and it takes few days for them to be delivered to the hospitals after checks & procedures. pic.twitter.com/VPKeyyvjQC