O Shanghai SIPG, treinado por Vítor Pereira, perdeu na segunda mão das meias-finais do play-off da Liga Chinesa, frente ao Jiangsu Suning, por 2-1, e foi afastado da final do campeonato.

As duas equipas tinham empatado a uma bola no terreno do Jiangsu Suning e as coisas até começaram bem para o conjunto de Xangai. Aos 25 minutos, Yang Shiyuan abriu o marcador para a formação da casa.

O Shanghai ficou reduzido a dez por expulsão de Abduhamit Abdugheni, aos 57, e Hulk, que tinha começado o encontro no banco, foi lançado por Vítor Pereira pouco depois. O Jiangsu Suning empatou aos 78 minutos e chegou à reviravolta já em tempo de prolongamento.

Vítor Pereira perdeu a oportunidade de reconquistar o título de campeão chinês, que conseguiu em 2018. O Jiangsu Suning espera agora o vencedor do duelo entre o vice-campeão Beijing Guoan e o campeão Guangzhou Evergrande.