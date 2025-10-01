Um dos momentos mais insólitos do ano aconteceu em Sheffield – Inglaterra – na noite de terça-feira, ao intervalo do Sheffield United-Southampton (1-2). No caminho para a pausa, os anfitriões venciam por 1-0, mas o treinador Chris Wilder estava frustrado. De tal modo que pontapeou uma bola na direção da bancada, atingindo um adepto de idade avançada.

O timoneiro aprontou-se a perceber o estado da “vítima”, regressando ao relvado ao concluir que nada passara de um susto. Ainda assim, Wilder viu o cartão vermelho, uma vez que o árbitro Adam Herczeg assistiu a tudo e considerou o episódio como agressão.

Na etapa complementar, o Southampton operou a reviravolta, vencendo por 2-1. Assim, os vencedores subiram ao 14.º lugar do Championship, com 10 pontos, sete de vantagem sobre o Sheffield United, 24.º e último.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?