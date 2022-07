Era um recorde esperado, mas mesmo assim Sidney McLaughlin conseguiu surpreender tudo e todos nos 400 metros barreiras. A atleta norte-americana retirar 73 centésimos à anterior marca, para colocar o recorde mundial em 50,68 segundos. «De outro mundo», pois.

Este é o primeiro registo abaixo dos 51 segundos nos 400 metros barreiras e, lembra a Lusa, para McLaughlin, de 22 anos, é o quarto recorde mundial em duas épocas e o terceiro neste mesmo estádio Hayward, e Eugene, EUA, onde decorrem os Mundiais de Atletismo.

Em 2021, McLaughlin ganhou as qualificações dos Estados Unidos para os Jogos Olímpicos com um recorde mundial e depois sagrou-se campeã olímpica, novamente com recorde. Este ano, novo recorde nas qualificações norte-americanos para o Mundial e agora este, um segundo e meio à frente de toda a concorrência(!).

Campeã do mundo sub-18 em 2018, Sidney MacLaughlin foi medalha de prata nos Mundiais de Doha2019, ainda com a idade de júnior, Nesses Mundiais, esteve também na estafeta vitoriosa dos Estados Unidos em 4x400 metros.

No ano passado, em Tóquio, voltou a ganhar na estafeta, pelo que tem já, como sénior, duas medalhas de ouro olímpicas e uma nos Mundiais, a que poderá juntar outra, na estafeta, domingo.