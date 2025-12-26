«Relatório de scouting» é um espaço de análise da ProScout, empresa especialista em scouting e análise, que todas as semanas vai destacar um jogador, do futebol português ou do futebol internacional, sobre o qual valerá a pena ficarmos atentos.

____________________

Sidny Cabral, da terceira divisão alemã para os grandes palcos

Idade: 23 anos (18/09/2002)

Posição: Lateral

Clube: Estrela Amadora

País: Cabo Verde

Sidny Cabral tem sido um dos destaques do campeonato nesta primeira metade da época e pode dar o salto muito em breve. O lateral nasceu em Roterdão e fez a formação nos Países Baixos antes de rumar à Suécia e, mais tarde, à Alemanha. Foi em solo germânico que se destacou, mais concretamente no Viktoria Koln do terceiro escalão.

O Estrela contratou o jogador a custo zero, esta temporada, e agora prepara-se para encaixar mais de seis milhões de euros com a venda ao Benfica, como o Maisfutebol já noticiou.

Pontos Fortes: mobilidade, velocidade, polivalência, chegada ao último terço, cruzamento, drible e bolas paradas

O lateral polivalente de 23 anos já atuou em várias posições esta época, e em diversos sistemas tácticos. Começou por alinhar como lateral direito num sistema de cinco defesas, passou para a esquerda e depois chegou a jogar como extremo.

Mostrou rendimento em todas as funções no conjunto da Reboleira, com 16 jogos, cinco golos e três assistências, tendo despertado a atenção de vários emblemas.

Dotado de uma excelente capacidade física e técnica, Sidny consegue desequilibrar com muita facilidade no último terço, pela sua velocidade e mobilidade. É dos jogadores da Liga com mais corridas progressivas e chegadas à linha de fundo.

Consegue conciliar a qualidade de drible com boa capacidade no cruzamento, sendo também o jogador com mais cruzamentos e cruzamentos certos da Liga. Muito irreverente e criativo, é imprevisível nas suas ações porque apresenta uma excelente bilateralidade. O lateral ambidestro procura rematar sempre que tem espaço para visar a baliza contrária.

Pontos a melhorar: leitura táctica, duelos defensivos

Sidny tem queimado etapas de forma muito rápida nos últimos meses. O excelente início de campeonato ao serviço do Estrela fez com que figurasse entre as principais escolhas de Cabo Verde, selecção que já tinha representado em 2023, mas agora de forma mais regular.

No início da temporada podiam existir algumas dúvidas por ser a primeira vez num escalão competitivo mais exigente e pelo seu perfil encaixar melhor numa linha de cinco, devido à projeção ofensiva que dá à equipa e a não ter tantas preocupações defensivas.

A verdade é que ao longo da temporada o Estrela alinhou algumas vezes com linha de quatro, assim como Cabo Verde. Apesar de estar mais confortável numa linha de cinco, não tem comprometido defensivamente quando alinha apenas com quatro defesas. Pode melhorar, porém, os seus duelos defensivos para se tornar um jogador mais completo. Também pode evoluir na leitura táctica para atacar com mais critério e eficácia, não descurando as responsabilidades defensivas, ainda que consiga recuperar rapidamente a posição pela sua velocidade.

Potencial

A ascensão meteórica de Sidny Cabral pode conhecer novos contornos nos próximos dias, caso se confirme a transferência para o Benfica. O lateral chega para competir nas duas faixas, podendo ainda ser utilizado como extremo.

No contexto atual do Benfica pode ser uma opção válida a Dahl e a Dedic, sendo um jogador com características diferentes do que José Mourinho já tem ao seu dispor.

Pode entrar nos minutos finais das partidas para tentar desequilibrar e mexer com o jogo, através de cruzamentos caso o adversário esteja mais fechado, ou através da velocidade ser importante em jogos mais abertos, para procurar as transições rápidas.

Sidny é hoje um lateral moderno para acompanhar de perto nos próximos tempos.