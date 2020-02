O Sporting visita o Sp. Braga este sábado no primeiro jogo sem Bruno Fernandes, que saiu para o Manchester United, e Silas admite que a equipa será necessariamente diferente sem o capitão, mas assegura que «vai dar uma boa resposta»

«Vamos ter um Sporting diferente porque o Bruno permitia-nos fazer umas coisas. Agora sem o Bruno acho que podemos fazer outras coisas que com ele não podíamos fazer. Vai ser diferente, mas ainda é cedo para percebermos o que podemos fazer sem o Bruno», afirmou o treinador.

«É um jogador importantíssimo e qualquer equipa se poderia ressentir da perda dele. Mas a saída dele permite-nos apresentar outras coisas que vamos experimentar com o tempo, mas não será já neste jogo que se calhar vamos conseguir ver», frisou Silas.

Questionado sobre se Bruno Fernandes valia por três, o técnico começou por gracejar: «Se não jogar com 10 não é mau», disse, acrescentando:

«Nós temos de começar a pensar em não nos agarrarmos ao passado, o passado tem de ficar para trás. Temos de começar a pensar num Sporting sem o Bruno, é um grande jogador e seguramente vai demonstrar isso no United, mas o Sporting já ficou sem o Cristiano Ronaldo, sem o Figo, sem Manuel Fernandes, Jordão, Damas... e o Sporting continuou a andar para a frente, portanto o futuro do Sporting não está no passado, está no presente e no futuro-»

«Vamos conseguir dar uma resposta boa à ausência do Bruno, mas pode demorar o seu tempo porque o Bruno tinha muito peso nesta equipa, mas vamos conseguir dar uma boa resposta», assegurou Silas.