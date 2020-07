Antigo treinador do Sporting, Silas recusou esta quinta-feira a ideia de que chegou demasiado cedo ao comando técnico dos leões.

À margem do 18.º Estágio do Jogador, promovido pelo Sindicato dos Jogadores, o técnico de 43 anos negou qualquer arrependimento por ter estado em Alvalade.

«O Sporting foi uma aprendizagem enorme. Não acho que cheguei cedo, cheguei no momento que tinha de chegar e as coisas são mesmo assim. Não estou nada arrependido, muito pelo contrário», afirmou, citado pela Lusa.

«Aprendi coisas que se calhar não ia aprender tão cedo. O mais importante é nós aprendermos o máximo em menos tempo possível. Por isso, nesse aspeto, cheguei no tempo perfeito ao Sporting», prosseguiu.

De resto, Silvas revelou que é difícil treinar no início da próxima época, por razões de formação: «Vou entrar no curso UEFA Pro na segunda-feira e esse é o próximo passo. Até acabar o UEFA Pro, em que vamos ter de estar até 21 de agosto na Cidade do Futebol, não creio que vá acontecer algo diferente. Esperei muito para tirar este nível e só uma coisa fora do normal é que me levaria a abdicar de tirar o curso, que acho que não devo abdicar.»