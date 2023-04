Silvio Berlusconi está internado nos cuidados intensivos do hospital San Rafaelle, avança a Reuters.

O antigo primeiro-ministro italiano, histórico presidente do AC Milan e líder do Monza, voltou a dar entrada numa unidade hospitalar, depois de em 30 de março ter tido alta, informa também a Gazzetta.

A mesma publicação cita a ANSA, agência italiana de notícias, que refere que o líder do partido Forza Italia «está em terapia intensiva» devido a problemas cardíacos.

Berlusconi deu entrada no hospital com problemas respiratórios e a ANSA escreve que a situação do dirigente político e desportivo é, por agora, estável.