A assembleia geral da SAD do Benfica ratificou, nesta quinta-feira, a designação de Rui Costa como novo presidente do Conselho de Administração, na sequência da saída de Luís Filipe Vieira.

A entrada de Sílvio Cervan para a administração da SAD foi também ratificada.

A reunião desta quinta-feira aprovou as contas do exercício 2020/21, no qual foi registado um prejuízo de 17,4 milhões de euros.

Apesar deste resultado, a assembleia aprovou um voto de confiança no Conselho de Administração, no Conselho Fiscal e ainda no Revisor Oficial de Contas.