Simão Sabrosa anunciou nas redes sociais que está infetado com o novo coronavírus.

«Buenos dias. O covid 19 decidiu desafiar-me depois de ter desafiado a minha mulher. Estou bem, sem sintomas e em casa a respeitar todas as normas da DGS», começa por dizer uma mensagem do ex-jogador no Instagram.

«Um abraço e obrigado a todos, espero vencer este momento até porque nem todos são como o Zlatan Ibrahimovic», diz a ainda a publicação, numa referência ao jogador sueco do Milan que já esteve também infetado.

A publicação teve de imediato comentários de várias figuras do futebol como Nuno Gomes, Luisão e Luís Figo.