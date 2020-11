Simão Sabrosa pode voltar em breve ao Benfica. Nesta altura, Luís Filipe Vieira está a negociar com o antigo capitão encarnado o regresso, numa função de diretor do clube para as relações internacionais.

Recorde-se que esta função foi desempenhada inicialmente por Luisão, mas o brasileiro passou nos últimos tempos a estar mais perto da equipa profissional, num papel semelhante ao que desempenhava Shéu Han. Nesse sentido, a vaga de diretor de relações internacionais ficou vaga e Simão é uma hipótese, embora as conversas ainda estejam a decorrer.