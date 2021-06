Os sócios do Gil Vicente aprovaram, na noite desta terça-feira, em Assembleia Geral, a alteração para o antigo emblema do clube, que vigorou até 2005.

O clube, com 97 anos de história e atualmente na I Liga, viu assim recuperado o símbolo com o brasão da cidade de Barcelos no centro do emblema, que tem as cores vermelha, branca e azul em formato listado no interior do mesmo e as iniciais do clube em grande destaque.

Este era um dos pontos, no caso o ponto quatro, que estava em debate na Assembleia realizada esta noite.