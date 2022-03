Depois de uma longa travessia no deserto, João Félix está de regresso à boa forma e neste domingo até bisou na vitória do Atlético Madrid por 3-1 em casa do Betis.

No final do jogo, Diego Simeone foi questionado sobre o que mudou no avançado português para se ter reencontrado com a sua melhor versão e deu uma resposta curiosa. «Ele vai-se zangar e vai continuar zangado comigo, mas um dia há-de agradecer-me», afirmou o treinador dos colchoneros.

«Toda a gente precisa de tempo e o que exigimos dele é o que está a fazer. E acrescenta golos, talento, um contra um, visão de jogo, velocidade, jogo de cabeça e trabalho defensivo. Tudo isso é muito bom para ele», justificou de seguida sobre as diferentes dimensões de Félix.

«Eu antes também fazia as coisas bem, mas há alturas em que os golos não aparecem. Agora estão a aparecer, as coisas estão a sair-me e há que continuar assim», afirmou Félix logo após ser eleito o melhor em campo.