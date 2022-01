Sem jogar desde 16 de outubro, precisamente numa eliminatória da Taça de Portugal ante o Camacha, Simone Muratore continua de fora das opções do Tondela e o clube apenas esclareceu que o jogador está ausente devido a problemas do foro pessoal. Esta quarta-feira, o médio cedido pela Atalanta revelou que enfrenta «problemas de saúde» e poderá voltar aos relvados «em breve».

«Estive ausente por problemas de saúde. Não foi fácil, mas a força que me diferencia vai-me fazer voltar à melhor forma em breve», escreveu o internacional sub-21 italiano nas redes sociais.

Após a vitória do Tondela no terreno do Rio Ave (1-0), o Maisfutebol questionou Pako Ayestarán sobre o eventual regresso de Muratore nas próximas semanas, algo que foi descartado pelo técnico espanhol.

«Não vai ser a curto prazo, será algo que levará tempo», afirmou o treinador dos beirões.

Ao serviço dos auriverdes, Muratore soma apenas 102 minutos, em três jogos realizados.

O médio de 23 anos chegou no último verão a Tondela. Formado na Juventus, o futebolista estreou-se mesmo pela equipa principal do emblema de Turim na época 2019/2020, com cinco jogos, distribuídos por liga, taça e Liga dos Campeões. Nessa temporada, sagrou-se campeão italiano juntamente com Cristiano Ronaldo.

Transferiu-se, depois, para a Atalanta e foi cedido na última época ao Reggiana, da II Liga transalpina, onde alinhou em 25 jogos e apontou dois golos.