O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol reuniu-se esta sexta-feira com o plantel da Pinhalnovense, afetado por um cenário de salários em atraso.



O presidente da Direção, Joaquim Evangelista, e o responsável jurídico, João Oliveira, tomaram conhecimento das diligências em curso para a resolução do problema financeiro que a SAD enfrenta, depois de o investidor ter falhado com os compromissos assumidos.

Face às necessidades imediatas dos jogadores, foi acionado o Fundo de Garantia Salarial do Sindicato.



Não obstante este cenário de dificuldades financeiras, o Pinhalnovense lidera atualmente a Série F do Campeonato de Portugal.