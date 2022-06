A 20.ª edição do Estágio do Jogador, promovido pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) arranca em julho, com a particularidade do regresso de um torneio internacional entre Portugal, Espanha, Países Baixos e Suíça.

Na apresentação, que decorreu no auditório do Campus do Jogador, em Odivelas, o presidente do sindicato, Joaquim Evangelista, destacou o papel do Estágio do Jogador na garantia de condições de treino e performance para futebolistas sem contrato ou mesmo já empregados, para além da promoção e da componente formativa do atleta.

«Realço uma iniciativa desta natureza conseguir manter-se com sucesso, num período que antecede as competições oficiais e que tem como principal objetivo, num contexto mais difícil, depois da pandemia [de covid-19], garantir condições de treino e performance», frisou.

Em 19 edições já realizadas, participaram na iniciativa um total de 1.106 jogadores, dos quais 674 conseguiram arranjar contrato, o que coloca a taxa de empregabilidade em 61%. O estágio realiza-se entre 4 de julho e 31 de agosto, nas instalações de Odivelas.

«Vai haver um torneio internacional, que junta quatro países: Portugal, Espanha, Países Baixos e Suíça. Vai decorrer em 23 e 24 de julho. Vai permitir valorizar e promover os jogadores e que, num espaço único, diretores, agentes e ‘scouting’ possam verificar a qualidade dos jogadores e proceder à sua contratação», explicou Joaquim Evangelista.

Também o ex-jogador e atual diretor da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), João Vieira Pinto, esteve na apresentação do estágio, que lhe é «muito querido», lembrando outras ações relevantes e assegurando ainda a Evangelista que pode contar com o órgão federativo para todas estas iniciativas que a entidade tem «promovido e [por que tem] lutado».