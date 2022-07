A 20.ª edição do Estágio do Jogador arrancou nesta segunda-feira, em Odivelas, com a presença de 24 futebolistas, que começaram a trabalhar às ordens do treinador, Nandinho.

No grupo de 24 atletas, destacam-se alguns com experiência em ligas profissionais, como Pedro Almeida (ex-União de Leiria), Vítor Carvalho (ex-Sporting da Covilhã), César Gomes (ex-Penafiel) e Diogo Ramos (ex-Varzim).

Na equipa técnica de Nandinho, surgem Rebelo e João Oliveira Pinto, do Sindicato dos Jogadores, e os treinadores de guarda-redes Hipólito João e Carlos Fernandes, antigo internacional angolano.

As sessões de treino do estágio vão decorrer em Odivelas, no Campus do Jogador, de segunda a sexta-feira, entre as 10h00 e as 12h00, até ao dia 31 de agosto.