O Portimonense, clube que milita na segunda divisão do futebol nacional, está a dever dois meses de salário ao plantel principal. A informação foi avançada na imprensa nacional e confirmada pelo Maisfutebol junto de fonte do Sindicato de Jogadores.

A entidade garante estar a acompanhar o processo após tomar conhecimento do sucedido. Foi prometido à equipa a reposição dos valores em falta entre segunda-feira e terça-feira, mas tal ainda não aconteceu.

Isso levou a que o plantel não treinasse de manhã. Os jogadores podem regressar ao trabalho durante a tarde caso seja efetuado o pagamento.

O presidente da SAD do Portimonense é o empresário brasileiro Rodiney Sampaio da Silva, desde 2017. A equipa algarvia é 14.ª classificada na II Liga nacional.