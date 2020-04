Através do antigo internacional português João Paulo, o Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) forneceu bens alimentares e apoio financeiro aos jogadores estrangeiros «abandonados à sua sorte pela AD Oliveirense», informou o organismo.



A instituição presidida por Joaquim Evangelista revela ainda que vai «denunciar o caso às entidades competentes».



«O Sindicato dos Jogadores entregou géneros alimentares e apoio financeiro a jovens futebolistas estrangeiros, abandonados à sua sorte, pela administração da AD Oliveirense SAD.

O caso será denunciado publicamente e às entidades competentes. O presidente do Sindicato, Joaquim Evangelista, agradeceu a disponibilidade do delegado da zona Norte, o ex-internacional português Joao Paulo, que mesmo num período de confinamento, de imediato saiu de casa por uma boa causa, para prestar assistência a quem mais precisa. Obrigado João, o teu gesto ultrapassa o dever institucional, traduz um compromisso e os valores da nossa equipa para com todos os jogadores. Bem hajas», pode ler-se na publicação feita nas redes sociais.