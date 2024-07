O presidente do Sindicato de Jogadores, Joaquim Evangelista, está ao lado da FIFPRO Europa e das Ligas Europeias na ação que os dois organismos interpuseram junto da Comissão Europeia, a propósito do calendário de jogos internacional, e a qual visa «uma mudança séria na forma desregulada como o calendário internacional tem sido organizado».

«O Sindicato dos Jogadores reforça que, embora a FIFA, enquanto organismo máximo do futebol, e muito em particular a forma unilateral como conduziu o processo de criação do Mundial de Clubes, mereça especial censura, vários outros organizadores de competições internacionais (tanto de clubes como seleções) têm manifestado pouco interesse em preservar a saúde, o bem-estar e a melhor performance dos futebolistas de elite, que manifestamente estão a atingir o seu limite», lê-se, no comunicado.

«Ao mesmo tempo, a sobreposição frenética de competições retira espaço e visibilidade a pequenas e médias ligas ou competições emergentes como as femininas, o que indiretamente, sem prejuízo dos mecanismos de redistribuição de receitas que existem, põem em causa a sustentabilidade de milhares de postos de trabalho, em diferentes países», acrescenta ainda a nota.

Para Joaquim Evangelista, a União Europeia, «enquanto garante do modelo europeu do desporto, tem o dever de preservar direitos e garantias fundamentais dos futebolistas, combatendo uma sobrecarga que desrespeita regulamentos, recomendações científicas e acordos coletivos de trabalho, gerando enormes desequilíbrios na indústria».