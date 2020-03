A Liga Portugal e o Sindicato de Jogadores decidiram criar uma Comissão de Acompanhamento para analisar os efeitos da pandemia de covid-19.

O objetivo, de acordo com o comunicado, é monitorizar a atual situação, e também criar condições para resolução da temporada 2019/20, em sintonia com a Associação de Ligas Europeias e com a FIFPro, a federação internacional das associações de jogadores.

A nota que anuncia a criação desta Comissão de Acompanhamento destaca os «inúmeros constrangimentos» e os «momentos conturbados» que se vivem, por força da pandemia de covid-19, e por isso pretende «discutir, analisar e tentar encontrar soluções para eventuais problemas que possam surgir no Futebol Profissional português, dentro do espírito de responsabilidade e colaboração que este momento exige».