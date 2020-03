Francisco Trincão foi eleito o Melhor Jovem da Liga no mês de fevereiro.

O avançado do Sp. Braga já tinha recebido esta distinção do Sindicato de Jogadores em janeiro, e volta agora a vencer a eleição, com 23,65 por cento dos votos.

No segundo lugar ficou Filipe Soares (Moreirense), com 17,17 por cento dos votos, e no último lugar do pódio ficou David Carmo, também do Sp. Braga, com 9,2 por cento dos votos.