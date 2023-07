Faleceu, esta quarta-feira, aos 56 anos a cantora e compositora irlandesa Sinéad O'Connor, informou a família em comunicado.

«É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de nossa amada Sinéad. A sua família e amigos estão devastados e pedem privacidade neste momento difícil», lê-se no comunicado citado pela agência noticiosa Efe e pelo jornal The Irish Times, numa notícia atualizada sobre a morte da cantora.



O'Connor atingiu grande sucesso internacional na década de 1990 com a canção «Nothing compares 2 U», composta por Prince. Em 1990 foi eleita pela Billboard como o single número um do ano.



Natural de Dublin, a artista lançou dez álbuns de estúdio e recebeu o prémio inaugural de Álbum Irlandês Clássico da RTE, televisão pública irlandesa, no início de 2023.

O'Connor mudou de nome para Madga Davitt em 2017 e, no ano seguinte, converteu-se ao islamismo, voltando a trocar de nome, desta feita para Shuhada'Sadaqat. Ainda assim, continuou a gravar e a apresentar-se com o seu nome de nascimento.



Shane, filho da cantora, morreu no ano passado, aos 17 anos. Deixa outros três filhos.