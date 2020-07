O Sporting sublinhou, esta quarta-feira, que efetuou todos os pagamentos pelo treinador Sinisa Mihajlovic e lembrou que as instâncias jurídicas já deram razão aos leões no caso com a Socas Investiment, sobre pagamentos de comissões por vários futebolistas.

«O Sporting CP efetuou o pagamento integral relativo ao processo com Sinisa Mihajlovic, tendo sido inclusive o mesmo validado junto de entidades competentes ligadas à monotorização do fair-play financeiro da UEFA. Pagámos o que tínhamos a pagar, descontando os impostos, fórmula aplicável em Portugal», referiu o emblema verde e branco, em comunicado.

No final abril, o Sporting garantiu que pagou os três milhões exigidos pelo Tribunal Arbitral do Desporto a Sinisa Mihajlovic, mas o técnico sérvio, atualmente no Bolonha manteve, então, a execução sobre a SAD leonina.

Por outro lado, o Sporting lembrou que no caso que opõe a SAD à empresa Socas Investiment, «o Tribunal já se pronunciou numa primeira instância» a «favor» dos leões.

Em março, o Juízo de Comércio da Comarca de Lisboa considerou improcedente o pedido de insolvência da SAD sportinguista colocado pela Socas, liderada pelo advogado espanhol José Fouto Galván. Em causa, uma alegada dívida de 2,8 milhões de euros relacionada com o não pagamento de comissões relacionadas com as transferências de Cristian Piccini (Valência) e William Carvalho (Betis), bem como o processo da contratação de Nani ao Valência.

Esta quarta-feira, o jornal A Bola escreve que a Socas avançou com um novo processo contra a SAD do Sporting.