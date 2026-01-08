A SAD do Sintrense, clube da quarta divisão portuguesa, tem um novo dono. Felix Krüger, antigo coordenador desportivo dos alemães do Leipzig, avançou para a compra da formação da Portela de Sintra, liderando um conjunto de investidores chamado Blue Ocean Group.

A informação avançada pelo jornal alemão Sky Sport e confirmada entretanto pelo Maisfutebol, indica que este grupo vai adquirir a maioria das ações do Sintrense, no entanto, o empresário Ricardo Oliveira bem como o antigo internacional português Nani, vão permanecer com uma percentagem reduzida.

No Leipzig, Krüger esteve por de trás das principais conquistas do clube da franquia da RedBull, com duas Taças da Alemanha e ainda uma Supertaça alemã.

De recordar, o Sintrense está atualmente no 11.º lugar da Série D do Campeonato de Portugal. Esta temporada a equipa do concelho de Sintra chegou à quarta eliminatória da Taça de Portugal, depois de eliminar Vizela e Rio Ave, apenas caindo aos pés do FC Porto, no Dragão.