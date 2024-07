São 37 anos nas pernas de Nani, e uma longa carreira que conta com muitos títulos, dezenas de golos e umas quantas aventuras.

O internacional português está sem clube, mas garante que quer continuar a jogar futebol. No entretanto, tornou-se acionista da SAD do Sintrense, clube do Campeonato de Portugal.

«Para mim é um dia feliz por poder fazer parte de um projeto que é relacionado com o futebol, que é a minha vida e é o que sei fazer melhor», começou por dizer, esta quinta-feira, na apresentação do projeto que é liderado pelo próprio futebolista e pelo empresário Ricardo da Silva Oliveira.

«É bom fazer parte de um grupo de pessoas que estão ligadas ao futebol. Espero que possa ser uma mais-valia por já ter vivido tanto no futebol. Espero que possa ser uma mais-valia nesse aspeto, para dar o meu melhor. Em tudo aquilo que o clube necessitar. Estou disponível para ser uma espécie de conselheiro. Não vou resistir a querer participar, a querer estar perto da equipa. Mesmo jogadores e técnicos poderão querer saber algo que já vivi e em que posso ajudar. Estou muito contente por estar aqui e por fazer parte. Que seja um projeto vitorioso e de sucesso», acrescentou.

Mais tarde, já perante os jornalistas, o antigo jogador do Sporting explicou o processo que o levou a investir na SAD do emblema de Sintra.

«Surgiram muitos investidores com propostas de negócios. Nesta fase da carreira estou mais aberto a ouvir e analisar esse tipo de propostas. Achei o Sintrense a oportunidade de fazer algo interessante», confessou.

«Se ser numa zona que conheço foi um atrativo? Podia ser um outro clube, mas faz sentido estar perto. Conheço bem Sintra, quando era miúdo lembro-me de jogar aqui um torneio marcante, foi a primeira vez que joguei contra equipas estrangeiros. Foi um torneio que me deixou muito contente, nunca me saiu da memória. Isso conta sempre, gostamos de sentir as nossas raízes», atirou.