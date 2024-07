Sir Alex Ferguson, antigo treinador do Manchester United, bateu o seu próprio recorde mundial com a compra de um cavalo de corrida invicto, por aproximadamente 780 mil euros. A lenda do Manchester United e um grupo de amigos próximos foram os licitadores do animal chamado Regent's Stroll, em Doncaster, nesta segunda-feira.

Sir Alex e companhia já tinham estabelecido o recorde do cavalo mais caro, em leilão público, ao comprar Caldwell Potter por cerca de 750 mil euros, em fevereiro. Ferguson e os amigos foram ainda mais longe para comprar um cavalo de cinco anos, considerado uma estrela do universo do hipismo.

Sir Alex estabeleceu uma estreita amizade com o empresário multimilionário Ged Mason e o empresário de brinquedos de peluche John Hales. Estes juntaram-se a Sir Alex na angariação da licitação. O cavalo, castrado, é parente do antigo vencedor da Gold Cup, Denman.

A base de licitação começou em 400 mil libras, 475 mil euros. Sir Alex tem certamente algum dinheiro para gastar, dado o sucesso dos seus cavalos nos últimos meses. Ele e dois outros companheiros embolsaram mais de um milhão e meio de euros, recentemente, graças às vitórias do cavalo Flat Spirit Dancer, em novembro do ano passado, e fevereiro deste ano.