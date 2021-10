A Coreia do Sul venceu esta quinta-feira a Síria, por 2-1, em encontro referente à fase asiática de apuramento para o Mundial2022 de futebol.



Son, avançado do Tottenham, garantiu o triunfo sul-coreano ao minuto 89, pouco depois de Khribin (84m) ter marcado, de forma surpreendente, o golo do empate para a Síria.

O primeiro golo da equipa de Paulo Bento foi alcançado por Hwang, aos 48 minutos.



A Coreia do Sul assumiu provisoriamente a liderança do Grupo A, com sete pontos, mais um que o Irão, que ainda hoje recebe o Líbano.