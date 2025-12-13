Um sismo de magnitude 4,1 ocorreu este sábado em Celorico da Beira e foi sentido em vários concelhos dos distritos da Guarda, Aveiro, Castelo Branco, Vila Real e Viseu, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA referiu que o sismo de magnitude de 4,1 na escala de Richter ocorreu pelas 00:38 e teve o seu epicentro a cerca de quatro quilómetros a oeste-sudoeste de Celorico da Beira, distrito da Guarda.

«Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima IV/V (escala de Mercalli modificada) no concelho de Covilhã (Castelo Branco)», destacou o IPMA.

