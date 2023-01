Um sismo de magnitude 3,4 na escala de Richter foi registado pelas 01:16, com epicentro localizado a cerca de oito quilómetros a sudoeste do Bombarral, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O sismo «foi sentido com intensidade máxima» nos concelhos de Caldas da Rainha, Lourinhã e Torres Vedras.

«Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli modificada) nos concelhos de Caldas da Rainha (Leiria), Lourinhã e Torres Vedras (Lisboa)», lê-se no comunicado do IPMA.

O IPMA indicou ainda na mesma nota que foi «sentido com menor intensidade» nos concelhos de Óbidos, Peniche, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Cadaval, Cascais, Lisboa, Mafra, Sintra e Vila Franca de Xira.

