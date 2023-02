O corpo de Christian Atsu foi finalmente encontrado, entre os escombros do sismo que atingiu a Turquia, mas sem vida.

A informação foi comunicada pelo empresário do jogador do Hatayspor, que tinha viajado para o país poucos dias depois do sismo.

«É com enorme pesar que informo que, infelizmente, o corpo do Christian Atsu foi encontrado esta manhã. As minhas profundas condolências para a família e para as pessoas que lhe eram próximas. Aproveito a oportunidade para agradecer a todos pelas orações e pelo apoio. Peço que, enquanto são tratados os procedimentos necessários, que toda a gente respeite a privacidade da família neste momento muito difícil», escreveu Nana Sechere.

Atsu, de 31 anos, tinha assinado pelo Hatayspor no mercado de janeiro. Fez três jogos pelo clube e marcou um golo, que garantiu a vitória sobre o Kasimpasa, a 5 de fevereiro.