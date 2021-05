O Arouca foi punido com um jogo à porta fechada e multa pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), por violação dos regulamentos em relação ao sistema de videovigilância.

Segundo o CD da FPF, foi dada como provada a violação dos deveres regulamentarmente previstos quanto ao sistema de videovigilância nos jogos do Arouca em casa frente ao Leixões, FC Porto B e Vizela, todos a contar para a II Liga.

Assim, o clube foi punido com a realização de um jogo à porta fechada, além do pagamento de uma multa de 2.142 euros.

O Arouca é o atual terceiro classificado da II Liga, com 59 pontos, a um ponto do Vizela, que está em lugar de subida direta ao escalão máximo do futebol português.

O Estoril Praia é o líder da prova e já garantiu a subida de divisão e a conquista do título.