O Primeiro-Ministro, António Costa, anunciou esta quinta-feira as medidas a implementar a partir terça-feira, quando o país entra em situação de contingência devido à pandemia da covid-19.

Algumas destas medidas estavam já em vigor na região de Lisboa e Vale do Tejo e são agora alargadas a todo o país.

Medidas anunciadas:

- Ajuntamentos limitados a 10 pessoas em todo o país

- Estabelecimentos comerciais só abrem a partir das 10h00, com algumas exceções como pastelarias, ginásios

- Os Presidentes de Câmara vão decidir nos seus concelhos a limitação do funcionamento dos estabelecimentos entre as 20 e as 23 horas.

- As áreas de restauração de centros comerciais têm limite de quatro pessoas por grupo

- É proibida a venda de bebidas alcoólicas em estações de serviço a partir das 20h e em todos os estabelecimentos, exceto a acompanhar refeições.

- É proibido o consumo de bebidas alcoólicas na via pública.

- Os recintos desportivos vão continuar sem público.

- Nas áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto com escalas de rotatividade entre teletrabalho e trabalho presencial e desfasamento de horários.

Em atualização