O Sindicato dos Jogadores (SJPF) vai atribuir 250 mil euros a um fundo de solidariedade criado para apoiar atletas afetados pela pandemia de covid-19.

A iniciativa faz parte de um plano de emergência que beneficiará jogadores que atuem nas ligas profissionais, no Campeonto de Portugal e também jogadoras do campeonato feminino que façam do futebol atividade profissionam e que esteja a passar por dificuldades em quatro domínios: social, laboral, saúde e emprego.

As verbas atribuídas a cada futebolista vão dos 250 aos 750 euros, dependendo de uma avaliação do sindicato, que disponibiliza uma linha direta de contacto (213219594) para requerer o fundo.

«O Cristiano Ronaldo, quando marca um golo, diz: 'Eu estou aqui'. A nossa ideia também foi dizermos 'nós estamos aqui' e não deixar ninguém para trás. É um meio para satisfazer as necessidades básicas», explicou Joaquim Evangelista, presidente do SJPF, que fez votos para que a iniciativa ajude a minimizar os problemas que muitos futebolistas estão a enfrentar.

Inserido nesse plano de emergência está também o fundo de garantia salarial, que já prestou auxílio a futebolistas de clubes com incumprimentos salariais. O último dos quais foi prestado a jogadores do V. Setúbal, relegado para o Campeonato de Portugal. Ao abrigo desse fundo, os montantes atribuídos diferem de prova para prova, com os jogadores da Liga a receberem 1.905 euros, da II Liga 1.111,25 euros, do Campeonato de Portugal 350 euros e de outras competições 250 euros.

O Sindicato estabeleceu ainda uma parceria com a Ordem dos Psicólogos Portugueses: as primeiras quatro consultas são suportadas pelo organismo representante dos jogadores.

No domínio de atuação, relativo à empregabilidade dos atletas, Evangelista realçou o reforço dado no momento da contratação de um jogador por parte de uma empresa, indicando as área da economia social, dos seguros, exercício físico e do imobiliário, como as que têm um perfil «mais adequado para trabalhar».

O dirigente sindical disse esperar que a FPF, a Liga e até o próprio Governo se juntem ao apoio dado as atletas profissionais.