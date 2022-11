Depois dos bronzes de 2019 e 2021, o português Gustavo Ribeiro sagrou-se, no domingo, no Rio de Janeiro, Brasil, campeão da «Super Crown», alcançando o título no circuito mundial de skate.

Na decisiva etapa da edição de 2022 da Street League, o português entrou na Arena Carioca 1 como líder do ranking da prova e fez 27,9 pontos, à frente dos norte-americanos Braden Hoban (segundo, 27,7) e Chris Joslin (terceiro, 27,2), numa final com oito concorrentes.

Foi assim que Gustavo Ribeiro se exibiu para o título, festejando efusivamente após a demonstração: