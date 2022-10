O português Gustavo Ribeiro brilhou ao mais alto nível em Las Vegas, nos Estados Unidos, ao conquistar o primeiro lugar da terceira e última etapa do circuito mundial da Street League Skateboarding, com um total de 151 pontos, que lhe permitiu assumir a liderança do ranking mundial.

O atleta olímpico destacou-se na prova das linhas e obstáculos para chegar ao primeiro lugar que, depois, manteve até ao final da prova, com um acumulado de 26,9 pontos, mais seis décimas do que o segundo classificado, o norte-americano Braden Hoban.

Com este triunfo, o skatista português, que já tinha vencido a primeira prova, subiu ao quarto lugar do circuito mundial, com um total de 151 pontos, atrás dos japoneses Yuto Horigome (200 pontos) e Sora Shirai (153) e do francês Vincent Milou (168).

Veja as imagens do circuito de Las Vegas: