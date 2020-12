O West Bromwich anunciou esta quarta-feira a saída do treinador Slaven Bilic, apesar do empate com o Manchester City desta terça-feira, 1-1.

Em comunicado, o clube diz que técnicos assistentes Dean Racunica and Danilo Butorovic e Julian Dicks também deixam o clube de imediato.

O técnico de 52 anos levou o clube de volta à Premier League, mas o caminho no primeiro escalão do futebol inglês não está a correr como pretendido e o West Brom ocupa o 19.º lugar da tabela, com sete pontos em 13 jogos.

«O clube agradece a Slaven e à equipa técnica pelo esforço para alcançar a promoção na temporada passada e deseja-lhes felicidades para o futuro», diz ainda a nota do WBA.

