O Leicester vai de vento em popa na Premier League – os foxes estão no terceiro lugar, com os mesmos pontos do segundo, o Manchester United –, mas essa maré não se transpôs esta noite: na receção ao Slavia de Praga, os foxes perderam 2-0 e foram eliminados nos 16 avos de final da Liga Europa.

Depois do 0-0 registado na República Checa, a formação inglesa assumia-se ainda mais como favorita na eliminatória, mas acabou surpreendida.

A surpresa, de resto, começou a desenhar-se aos 49 minutos, quando Lukas Provod abriu o marcador, após assistência de Stanciu.

Brendan Rodgers lançou Ricardo Pereira e o jovem de 19 anos Sidnei Tavares – este em estreia pela equipa principal – à hora de jogo, mas a dupla portuguesa não só não conseguiu inverter o rumo dos acontecimentos como ainda viu Abdallah Sima sentenciar a partida e a eliminatória à entrada para os últimos dez minutos.