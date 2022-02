O árbitro esloveno Slavko Vincic foi o designado para apitar o Benfica-Ajax, duelo da primeira mão dos oitavos de final da Liga do Campeões, confirmou esta manhã a UEFA.

Vincic vai ter como auxiliares os compatriotas Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic. O quarto árbitro é Rade Obrenovic. O vídeo-árbitro do encontro é o único elemento que não é esloveno: é o alemão Marco Fritz, auxiliado por Jure Praprotnik.

Árbitro internacional da FIFA desde 2010, Vincic, de 42 anos, apita de novo o Benfica esta época.

A 24 de agosto de 2021, Vincic apitou o empate sem golos entre PSV Eindhoven e Benfica, no Philips Stadion, nos Países Baixos, no jogo da segunda mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, que confirmou o apuramento da equipa então comandada por Jorge Jesus. Recorde-se que nesse jogo, sem golos, o Benfica ficou reduzido a dez aos 32 minutos, devido à expulsão de Lucas Veríssimo.

O Benfica-Ajax tem início às 20 horas de quarta-feira, no Estádio da Luz.