Sandro Cruz encerra o capítulo pelo Gil Vicente, ao cabo de uma época com 29 jogos e uma assistência. O lateral esquerdo, de 24 anos, prepara a primeira experiência no estrangeiro, pelos eslovacos do Slovan Bratislava. O vínculo é válido até ao verão de 2029.

Natural de Braga, o defesa formado no Sp. Braga e Benfica, e internacional por Angola, foi identificado como prioridade, conforme esclareceu Ivan Kmotrík Jr., diretor desportivo do Slovan Bratislava.

Sandro Cruz deixou o Benfica em 2023, assinando em definitivo pelo Desp. Chaves e totalizando 42 jogos, um golo e uma assistência.

Na última época, o Slovan Bratislava sagrou-se heptacampeão da Eslováquia, mas terminou no 35.º e penúltimo lugar da fase Liga da Champions.