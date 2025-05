Está encontrado o primeiro finalista da edição de 2025 do Mundial de snooker e o nome é Zhao Xintong. Após medir forças com o favorito Ronnie O'Sullivan, «arrasou» com o sete vezes campeão do mundo e venceu por 17-7.

Em Sheffield, o jogador chinês aproveitou da melhor forma uma decisão, no mínimo questionável, por parte do inglês e teve uma segunda sessão de sonho, em que venceu todos os oito jogos. O'Sullivan decidiu mudar uma parte do taco após ter empatado a quatro frames na primeira sessão e custou-lhe muito caro.

Zhao Xintong fez o que apenas tinha sido feito em 1994 e derrotou O'Sullivan com ainda uma sessão disponível para se jogar, avançado assim para a primeira final da sua carreira, no Crucible Theatre. Resta agora saber quem medirá forças com o jogador de 28 anos, Judd Trump ou Mark Williams.

Veja aqui o momento da vitória de Zhao Xintong: