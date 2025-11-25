A qualificação do UK Championship de Snooker ficou marcada este domingo por um momento histórico: Chang Bingyu, jovem chinês de 23 anos, registou o primeiro 147 da carreira frente a Stephen Maguire e elevou para 16 o número de máximos esta temporada, um novo recorde absoluto no snooker profissional.

O antigo máximo de 15, alcançado em 2024/25, foi ultrapassado quando ainda faltam mais de seis meses para o fim da presente época.

Chang alcançou o break perfeito no sétimo frame, passando para a frente no marcador (4-3). O chinês irá agora dividir o prémio de cerca de 17 mil euros atribuído ao melhor break da prova com Liam Pullen, que também fez um 147 no sábado.

Se Chang voltar a repetir um máximo nos grandes eventos desta época, poderá arrecadar um bónus de cerca de 170 mil euros.

Apesar do momento de glória, a noite acabou por não sorrir ao número 80 do ranking mundial. Depois do break perfeito, Chang acabou derrotado por 6-5, permitindo a reviravolta de Stephen Maguire.

A temporada 2025/26 tem sido particularmente fértil em máximos. Ronnie O’Sullivan, Thepchaiya Un-Nooh e Aaron Hill já somaram dois cada um, enquanto outros dez jogadores contribuíram com um 147 cada.