Adele Vankerschaver, jovem promessa do snowboard português, encerrou a temporada de 2024/25 na liderança do World Rookie Ranking da Federação Mundial de Snowboard (WSF), na disciplina de slopestyle, no escalão sub-13 (U13), anunciou este sábado o organismo.

Com apenas doze anos, Adele Vankerschaver não só liderou o ranking no seu escalão, como alcançou o sétimo lugar na classificação geral entre todos os atletas dos escalões sub-13 a sub-18, destacando-se como uma das jovens snowboarders mais promissoras do panorama internacional.

O World Rookie Ranking, promovido pela WSF, é uma das principais referências no snowboard juvenil, reconhecendo os melhores talentos emergentes através de um sistema de pontuação acumulada ao longo da época competitiva.

As provas incluídas no circuito internacional avaliam o desempenho técnico e artístico dos atletas, sendo consideradas um verdadeiro trampolim para os futuros campeões da modalidade.

A jovem atleta luso-belga tem vindo a afirmar-se como uma figura em ascensão no snowboard, representando Portugal em diversas competições internacionais.