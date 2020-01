O Benfica lança esta quinta-feira à noite o Benfica Play, uma plataforma paga com conteúdos exclusivos sobre o universo do clube, com especial ênfase no futebol.

Domingos Soares de Oliveira falou sobre um projeto que diz ser pioneiro a nível nacional. «É uma tendência que já se observa noutros países. Nós seremos o primeiro clube em Portugal a corresponder a essa tendência, fazendo-o com equipas que são nossas. Aqui temos uma diferença: há clubes que já fizeram um acordo com a Amazon e nós estamos na plataforma Amazon, mas não dependemos nem da Amazon, nem na Google, nem da Apple para avançar com este tipo de conteúdos», disse o CEO da SAD encarnada em declarações à imprensa no balneário do Benfica no Estádio da Luz.

Soares de Oliveira sublinhou a importância de, numa era de expansão digital, promover uma maior aproximação entre clube e adeptos, garantiu que todos os dias serão disponibilizados novos conteúdos e abordou o lado financeiro desta aposta. «Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas de que no futuro uma parte financeira das receitas dos clubes virá da exclusividade ou da não exclusividade dos conteúdos. Queremos que a plataforma seja financeiramente atrativa para o Benfica, caso contrário não conseguimos justificar o investimento todo que fazemos neste tipo de conteúdos», frisou, abordando depois a internacionalização da marca Benfica, à qual não é alheia a criação do Benfica Play, para a criação de valor.

«Temos de ter uma equipa que seja uma boa equipa em termos europeus. Não posso ter uma ambição europeia e ter uma fraca performance sob o ponto de vista de competições europeias. E a minha equipa tem de estar predisposta a movimentar-se. Temos de dar um passo mais trabalhoso, cansativo e exigente que é irmos para os Estados Unidos, como temos ido, ou para a Ásia. O Benfica tem de poder ser visto lá fora. E isso significa que a BTV consiga chegar o mais longe possível, mas também que estes conteúdos consigam chegar o mais longe possível», disse.

A subscrição do serviço da Benfica Play pode ser feita mensalmente (1,99€ para sócios e 2,99€ para adeptos), semestralmente (10,99€ para sócios e 16,50€ para adeptos) e anualmente (19,99€ para sócios e 29,99€ para adeptos).

Ainda para este ano, o Benfica tem previsto o lançamento de uma rádio digital. «Os trabalhos estão a avançar e temos as instalações quase prontas», afirmou Domingos Soares de Oliveira.