«Não sou o mesmo: sou muito mais treinador do que era quando saí do Benfica»

«Só um homem e um clube me podiam tirar do Flamengo»

«No Brasil não acreditavam em mim e quando saí choraram: vou tentar fazer igual no Benfica»

«Benfica vai voltar a uma política que já teve comigo: formação e contratações no estrangeiro»

