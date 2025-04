Nuno Espírito Santo está a fazer um trabalho notável no Nottingham Forest. Inegável.

Não é a primeira vez, no entanto, que brilha em Inglaterra. As épocas passadas no Wolverhampton, onde foi da segunda divisão à Liga Europa, mereceram até a atribuição de um doutoramento «honoris causa» pela universidade local. Nuno saiu, na altura para o Tottenham, mas continua a ter um lugar especial no coração dos adeptos dos Wolves.

Agora, contudo, a cidade mineira do coração de Inglaterra descobriu um novo herói português.

Um herói improvável, convém dizer.

Quando Vítor Pereira decidiu deixar o Al-Shabab, da Arábia Saudita, para cumprir o sonho de treinar na Premier League, parecia estar a ser imprudente. O Wolverhampton era penúltimo classificado, com apenas nove pontos em dezasseis jogos. Aparentemente sem salvação possível.

Já dizia Mandela que tudo parece impossível até ser feito.

Vítor Pereira abraçou o desafio com tanta energia que conseguiu dar uma nova confiança à equipa. De repente, os jogadores que pareciam fracos com Gary O’Neill, como que «aprenderam» a jogar. Ou reaprenderam.

Os números não mentem. Em 18 jogos no campeonato, ganhou dez, empatou dois e perdeu seis. Está 21 pontos acima da linha de água. A ameaça da despromoção - que parecia certa, lembram-se? – não é agora mais do que um pesadelo já esquecido.

O que impressiona mais é a subida de forma constante, a capacidade de evoluir. Os Wolves vão em seis vitórias seguidas, novo recorde de clube.

Vítor Pereira faz sonhar os adeptos, mas, na verdade, faz mais do que isso: sonha com eles. Sonha e bebe. Começam a ficar célebres os encontros do treinador com os adeptos num qualquer pub para uma «pint» e uns momentos bem passados.

Vítor Pereira está assim, feliz, descontraído. Depois de uma fase em que deu a volta ao mundo, passando por seis países de três continentes – ganhando títulos em alguns deles, convém lembrar – terá o conforto financeiro que lhe permite escolher projetos. Escolheu a paixão de treinar em Inglaterra. Escolheu bem.

Vítor Pereira está assim, feliz, descontraído. E merece estar.