O Partizan é o adversário do Santa Clara no play-off da Liga Conferência da UEFA, com a vitória no desempate por grandes penalidades (4-2) sobre o Sochi, após o 2-2 no final da segunda mão, que não desatara o 1-1 verificado no primeiro jogo.

Terekhov deu vantagem ao Sochi em Belgrado, aos 33 minutos de jogo, no golo que fez a diferença na primeira parte.

Na segunda parte, Jojic respondeu e empatou o jogo e a eliminatória, com o 1-1 aos 55 minutos. O Sochi voltou para a frente com novo golo de Terekhov, ao minuto 76, mas Scekic arrastou decisões para o prolongamento, com o 2-2 do Partizan aos 90 minutos.

Contudo, nos 30 minutos extra, nada mudou no resultado e a decisão surgiu só da marca dos 11 metros, a favor dos sérvios.

Tsallagov não conseguiu marcar logo a abrir para o Sochi e o Partizan aproveitou daí em diante: Marko Zivkovic, Ricardo Gomes, Soumah e Vujacic (este o penálti decisivo) marcaram e selaram a qualificação dos sérvios. Vorobyev e Joaozinho marcaram para o Sochi, que também falhou o quarto penálti, por Rodrigo, ante de Vujacic selar o encontro.

O Santa Clara, recorde-se, venceu esta tarde o Olimpija Ljubljana (0-1), carimbando a passagem ao play-off.