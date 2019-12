Um homem com cerca de 80 anos foi hoje atropelado por uma composição do Metro do Porto junto à estação da Câmara de Gaia, tendo sido transportado em estado grave ao hospital daquela cidade, disse fonte dos bombeiros.

O acidente ocorreu pelas 9h30 e a circulação no troço sul da Linha Amarela do Metro esteve interrompida até cerca das 10 horas, segundo informação dos Bombeiros de Coimbrões.

As circunstâncias do acidente não foram adiantadas.

Além dos Bombeiros de Coimbrões, estiveram também no local meios da Companhia de Sapadores Bombeiros de Vila Nova de Gaia, num total de 11 efetivos, apoiados por quatro viaturas, indica a página da Proteção Civil.