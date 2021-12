O primeiro-ministro António Costa anunciou esta quinta-feira em Bruxelas que as medidas de controlo nas fronteiras, impostas pela pandemia da covid-19, deverão ser «mantidas ou reforçadas» a partir de 9 de janeiro de 2022. O primeiro-ministro anunciou ainda o reforço do lote de vacinas a prever uma eventual quarta dose.

«Devemos prever que a partir de 9 de janeiro vamos ter de manter as medidas de controlo de fronteiras. Vamos ter de manter ou reforçar medidas. A 9 de janeiro não vamos estar em condições de retirar as medidas», destacou o primeiro-ministro à entrada para a reunião do Conselho Europeu.

Assim, irá manter-se a obrigatoriedade de apresentação de um teste negativo à covid-19 para entrar em Portugal.

Além disso, Costa lembrou que são necessários reforços em todas as medidas de autoproteção, até porque, por causa da nova variante Ómicron, «todos os países estão a registar um aumento significativo de casos, em Portugal também».

«Temos de ter a noção que esta variante está a expandir-se, que vai tornar-se provavelmente dominante no mês de janeiro. Por isso é necessário termos muita atenção», reforçou.

Novo pacote de vacinas para eventual quarta dose

António Costa anunciou também que Portugal já apresentou um pedido de compra conjunta de uma nova vacina covid-19 adaptada à variante Ómicron, para o caso de ser necessária uma quarta dose. «Está a decorrer um processo de compra conjunta de uma vacina já adaptada à [variante do vírus] Ómicron, que estará disponível após a primavera, e já apresentámos o pedido de aquisição», referiu.

O chefe do Governo explicou ainda que o pedido de compra abrange a quantidade suficiente para poder ser administrada «uma quarta dose de reforço [da vacina], se ela for a ser necessária como, infelizmente, é de prever que virá a acontecer».

António Costa referiu ainda esperar que essas vacinas possam ser doadas por não ter sido necessário utilizá-las.

O primeiro-ministro espera ainda que a semana entre 2 e 9 de janeiro de 2022 «seja mesmo de contenção», apelando à cautela e compreensão dos portugueses. Com esta nova variante, referiu, todos os países estão a registar um aumento significativo de casos, adiantando que «em Portugal, também e é necessário reforçarmos todas as medidas, para já de autoproteção – uso de máscara, de gel e testagem, testagem, testagem…»

«Estamos perto do Natal, as famílias vão reunir-se e reafirmo aqui o apelo que tenho feito para que, antes de se reunirem, façam pelo menos um autoteste», acrescentou.

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia celebram em Bruxelas a última cimeira do ano, marcada pela situação geopolítica tensa a Leste, e que assinala a estreia do novo chanceler alemão.

